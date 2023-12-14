الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

عمرو السولية
عمرو السولية

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي اتحاد جدة السعودي.

ويلتقي الأهلي نظيره اتحاد جدة، غدًا الجمعة، على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «نركز في الوصول إلى المباراة النهائية، وطموحنا كبير لتحقيق إنجاز جديد بعدما سبق وفزنا بالميدالية البرونزية أكثر من مرة».

وواصل: «فريق اتحاد جدة كبير ولديه جماهير غفيرة، وأتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بمستوى الفريقين».

وأتم: «لا يوجد ثأر مطلقًا في كرة القدم، وكل النتائج أصبحت من الماضي، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، لا نفكر في النتائج السابقة.

ويشارك نادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بصفته بطل قارة إفريقيا، فيما يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي “دوري روشن”.

عمرو السولية الاهلى اتحاد جدة موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة كأس العالم للأندية

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تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

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