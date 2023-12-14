35 درجة.. خطوات تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي "الترم الأول"

يبحث الألاف من طلاب الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم عن تحميل المهام الأدائية للفصل الدراسي الأول وذلك بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس السادس الابتدائي لذا يحرص الطلاب على الاستعداد بالمراجعة قبل الخضوع لها بوقتٍ كافٍ.

المهام الأدائية للعام الدراسي 2023-2024

تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات الأخيرة على تنفيذ العديد من الإجراءات لتحسين وتحديث منظومة التعليم لطلاب المرحلة الابتدائية، ومن بين هذه الإجراءات المهام الأدائية التي تعتبر مهمة للطلاب وأولياء الأمور، ولأهميتها في احتساب النتيجة النهائية للفصل الدراسي الحالي يبحث الكثير منهم عن كيفية تحميل المهام الأدائية للصف الرابع بصيغة pdf للترم الأول من العام الدراسي 2023-2024.

درجات المهام الأدائية وعدد مرات إجرائها "الترم الأول"

تُعتبر المهام الأدائية اختبارًا عمليًا مهمًا يجب أداؤه من قبل طلاب الصفوف الابتدائية الثلاث الأخيرة، حيث يتم اختبار الطلاب في جميع المواد من خلال هذه المهام.

ويحصل طالب الصف الرابع الابتدائي على 35 درجة كاملة في اختبار المهام الأدائية، ويختبر الطالب مرتين خلال العام الدراسي، الاختبار الأول يأتي في الفصل الأول والثاني يأتي في الفصل الثاني.

توزيع درجات المهام الأدائية لصف الرابع الابتدائي 2023-2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المهام الأدائية يقدر لها 35 درجة لكل مادة موزعة كالتالي:

التخطيط الجيد: خمسة درجات.

جدية العمل: حمسة درجات.

المنتج النهائي: خمسة وعشرون درجة.

الإجمالي: 35 درجة.

خطوات تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي "الترم الاول"

في إطار الخدمات الإخبارية التي تحرص الدستور على تقديمها لكل طلاب المراحل الدراسية المختلفة، نقدم في السطور الأتية ملف به كل امتحانات المهام الأدائية لكل المواد يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في تنزيلها pdf للفصل الدراسي الأول 2023-2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ابدأ بفتح الملف المخصص لتحميل مهام الصف الرابع pdf للفصل الدراسي الأول 2023-2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط، واختار الصف الدراسي.

- بمجرد فتح الملف في نافذة جديدة اضغط على علامة "تنزيل" لتظهر نافذة جديدة تسمح لك باختيار مكان الاحتفاظ بالملف فيه.

- انقر على كلمة "تحميل" لاستكمال عملية تنزيل الملف والاحتفاظ به على الحاسوب أو الهاتف.