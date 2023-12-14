رابط تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 وتوزيع الدرجات

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر مواقع الإنترنت خلال الساعات الماضية.

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

وترتفع عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024، حيث يرغب جميع الطلبة والطالبات في التدريب على كيفية التعامل مع نماذج امتحانات المهام الأدائية، وذلك في كافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب لهذا الفصل الدراسي.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الرسمي المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024، لذلك يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية وإليكم تفاصيل توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي، ورابط تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024.

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي 2024

نوهت وزارة التربية والتعليم بأن توزيع درجات امتحانات الترم الأول للصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي سوف تكون على النحو التالي:-

15 درجة لامتحان شهر أكتوبر.

15 درجة لامتحان شهر نوفمبر.

35 درجة للمهام الأدائية.

5 درجات للمواظبة والحضور.

30 درجة لامتحان نصف العام.

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

1 - الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال الضغط هنـــــــا.

2 - الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "المهام الأدائية".

3 - الخطوة الثالثة: قم بتحديد الصف الدراسي (الصف الرابع أو الخامس الابتدائي).

4 - الخطوة الرابعة: قم بالضغط على أيقونة "رابط تحميل".

5 - الخطوة الخامسة (الأخيرة): سيتم تنزيل الملف بعد الضغط على رابط التحميل.

محتويات نماذج المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

1 - اللغة العربية التعبير الكتابي القراءة، النحو، الصرف.

2 - مادة الرياضيات حل المسائل البرمجة، الإحصاء، الهندسة.

3 - العلوم حل المشكلات التجارب العلمية، التكنولوجيا.

4 - مادة الدراسات الاجتماعية: حل المشكلات البحث الاجتماعي، الجغرافيا، التاريخ.