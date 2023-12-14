الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024، ليتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة التي من الممكن أن يقابلها في امتحانات المهام الأدائية وكيفية الإجابة عنها، حيث أن الدرجة الكلية لامتحانات المهام الأدائية في كل مادة هي 35 درجة.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

وترتفع عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بكافة المحافظات عن رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024، ومن المنتظر أن يتم إجراء امتحانات المهام الأدائية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، لذلك نجد جميع الطلاب بكافة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في بحث مستمر عن نماذج المهام الأدائية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات للتسهيل على الطلاب للحصول على رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 حتى يتمكن الطلاب من اختبار أنفسهم والمذاكرة بشكل جيد، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها.

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المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024.. رابط التحميل

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن بعض الخطوات الخاصة بتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي ومنها امتحانات الأشهر وامتحانات المهام الأدائية، وتم التنويه بأن الدرجة النهائية لكل مادة دراسية هي 100 درجة كاملة، ويتم توزيع الدرجة الكلية للمادة على النحو التالي:-

وعملت وزارة التربية والتعليم الفني، على زيادة فهم واستيعاب الطالب لمخرجات التعلم، حيث يقوم الطالب بتنفيذ كل ما يتم طلبه منه ويتم امتحانها في كل المواد في الحصة الأخيرة من كل يوم دراسي في امتحانات الشهر دون حاجة الطالب إلى لجنة امتحانية أو رقم جلوس.

1 - الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال الضغط هنـــــــا.

2 - الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "المهام الأدائية".

3 - الخطوة الثالثة: قم بتحديد الصف الدراسي (الصف الرابع أو الخامس الابتدائي).

4 - الخطوة الرابعة: قم بالضغط على أيقونة "رابط تحميل".

5 - الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل الملف بعد الضغط على رابط التحميل.

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المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024.. رابط التحميل

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