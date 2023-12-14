الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجموعات الموت : مرضى المحروسة في مصيدة الأدوية المشغوشة

سوق الأدوية المغشوشة
سوق الأدوية المغشوشة يغزو مواقع التواصل

آمالٌ معلّقة تتجدّد كل صباح لأصحاب الأمراض المزمنة وهم يجرّون أقدامهم نحو صيدليات الجمهورية كافة، أملاً في علبة دواء تخفّف أوجاعهم في ظل “سُعار كبير” ضرب سوق الأدوية حول العالم، وأصاب "العقاقير المستوردة" بالشُّح حينًا وبالاختفاء أحيانًا أخرى، لتستمر معاناة المرضى بحثًا عن مُسكّن “يطبّب آلامهم”.  

عفاف محمود، 40 عامًا، تعاني من مرض النقرس الوراثي وهو أحد الأمراض المزمنة إذ اكتشفت ذلك منذ عام ونصف العام، وتعتمد على دواء كولشيسين (Colchicine) الذي يستخدم من أجل تخفيف الآلام الناتجة عن هذا المرض: «آلام العظام والمفاصل الناتجة عن النقرس تكون مبرحة ولا يتحملها أحد، لذلك نعتمد على هذا الدواء من أجل تخفيف أوجاعي، لاسيما أن النقرس وراثي وليس له علاج فعّال ونعيش على تلك الأدوية».

عفاف: أدوية أونلاين منتهية الصلاحية

منذ آواخر نوفمبر الماضي، تجد عفاف نقصًا حادًا في توافر Colchicine داخل الصيدليات، وفي نفس الوقت لا تعطي البدائل التي يرشحها الصيادلة لها نفس النتيجة من المفعول، لذلك تزيد المعاناة والألم عليهم:«الدواء لمرضى النقرس وحمى البحر المتوسط والأمراض المناعية بمعنى أن كثير من المرضى يحتاجونه وعدم توافره يدفعنا للبحث عن منافذ أخرى لشرائه، لأنه لا غنى عنه ما يعرضنا لمخاطر».

اضطرت عفاف إلى البحث عنه في أماكن أخرى غير الصيدليات، ووجدت ضالتها في مجموعات سرية على موقع (فيسبوك) تبيع هذه العقاقير، لكن بعد شرائها وتناولها تكشّف لها أنها منتهية الصلاحية، لتصاب نتيجة نتيجة لذلك بآلام في المعدة».

هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة

عفاف ضحية الأدوية المغشوشة، لاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة والتي حذرت منها هيئة الدواء المصرية بتحديد 5 منها موجودة في السوق الدوائية، موضحة في منشور لها طريقة التفرقة بين هذه الأدوية والأصلية.

وكانت المستحضرات هى L-Carnitine syrup، ومن العبوات المقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة.

في وقت سابق كان هناك تحذير من الهيئة بشأن شراء الأدوية مجهولة المصدر، لاسيما أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن الصيدلية هى المصدر الوحيد والآمن للدواء:«يجب عدم اللجوء إلى أى مكان غير مرخص لشراء الدواء وذلك لوجود صفحات على السوشيال ميديا تقوم ببيع بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية».

بسمة: «أزمة نقص أدوية الغدة انعشت سوق الدواء المغشوش»

لم تكن عفاف لوحدها في سجلات أوجاع المرضى، لكن عانت بسمة نفس المعاناة إذ أنها تعاني من آلام الغدة الدرقية كأحد الأمراض المزمنة والتي واجهت أزمة منتصف أغسطس الماضي في نقص الأدوية الخاصة، فلم يكن أمامها حلًا سوى البحث عن مكان آخر.. لربما (!)

تقول بسمة لـ"الدستور": «أنا مشتركة في أكثر من مجموعة لمرضى الغدة الدرقية وأصحاب الأمراض المزمنة في مصر، ووقت الأزمة تعرضنا لعمليات نصب كثيرة، فهناك من جمع أموال من المرضى بحجة أن له أقارب في الخارج وسيجلب الدواء وهناك من باع أدوية مغشوشة».

كانت بسمة إحدى ضحايا الأدوية المغشوشة تلك، حيث إن أحد المنضمين للجروب عرض عليهم إعطائهم كمية من الأدوية الناقصة بمبالغ أكثر من سعر الدواء نفسه، فوافقت بسبب اضطرارها لذلك: «عقب شراء الدواء اكتشفت أنه منتهي الصلاحية، لكن لم أكن أتناول منه شيء لذلك لم تصيني أي مضاعفات، لكن وقتها علمت أن السوشيال ميديا هى أسوأ مكان يمكن شراء الأدوية منه».

وتمثل الأدوية المغشوشة والمهربة في مصر نحو 15% في حجم السوق، طبقا لآخر دراسة أجراها مركز التعبئة والإحصاء، فيما كشفت دراسة كشفت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن وجود نحو 4 آلاف صنف دوائي لم يتم إنتاجه رغم تسجيله، بالإضافة لذلك فإن 50% من الأصناف المسجلة غير متوفرة.

وخلصت الدراسة إلى انتشار الأدوية المغشوشة أو المهربة، حيث تمثل تجارة الأدوية المغشوشة نحو 10% من مبيعات الأدوية في مصر، والتي بلغت نحو 60 مليار جنيه في 2018، متخطية بذلك النسبة العالمية التي تقدر بنحو 6%.

الأمراض المزمنة هيئة الدواء الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية الأدوية الأون لاين

الأكثر قراءة

تصريحات عمرو السولية عن الثأر مع اتحاد جدة

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. أبرز أعراض الأزمة القلبية المفاجئة ومخاطرها

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023

مجموعات الموت : مرضى المحروسة في مصيدة الأدوية المشغوشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة