الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب فى البرلمان الأيرلندى: إسرائيل تقوم بتطهير عرقى فى قطاع غزة منذ سنوات

النائب في البرلمان
النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت

قال النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، إن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في قطاع غزة منذ سنوات والإبادة التي تقوم بها الآن أثارت غضب معظم الأيرلنديين.

وكشف ريتشارد بويد باريت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الحكومة الأيرلندنية دعت إلى مساءلة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأوضح النائب في البرلمان الأيرلندي، أن أقل ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله هو الدعوة بحزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة فرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن هناك تغييرًا في الرأي العام الأوروبي، وهناك ضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، مفيدًا بأن المذابح التي تحدث في غزة مخالفة صارخة للقانون الدولي وإسرائيل تدافع عن نفسها بدعاية كاذبة.

البرلمان الإيرلندى إسرائيل تطهير عرقي قطاع غزة الأيرلنديين

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