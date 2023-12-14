الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هل تُعلن نتيجة الانتخابات قبل موعدها الرسمى؟..الوطنية للانتخابات تجيب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدًا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية2024، يوم الإثنين المقبل، في مؤتمر صحفى عالمى.

وخلال مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، في آخر يوم في الانتخابات، رد على تساؤل عن مدى إمكانية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 قبل موعدها المحدد من قبل الهيئة وذلك في حالة عدم وجود إعادة مؤكدة في الانتخابات.

وقال بنداري إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا محددًا، وأعلنت عنه خلال مؤتمر صحفي في نهاية سبتمبر الماضي، وأوضحت خلال الجدول تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، وتضمن الجدول مواعيد الانتخابات في الداخل وبعدها توجد فترة لتلقي الطعون على الانتخابات التي أجريت ويتم البت في الطعون  يومي 15 و16 ديسمبر، ولا يوجد داع لإعلان النتيجة قبل موعدها الرسمي والمحدد في الجدول الزمني الذي حددته الهيئة يوم 18 ديسمبر في مؤتمر صحفي عالمي.

وفقًا للجدول الزمني المعلن، كانت حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية

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