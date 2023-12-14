الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تداعيات زالزال 7 أكتوبر.. إعصار الكراهية يضرب الولايات المتحدة

جرائم الكراهية
جرائم الكراهية

كشف المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، عن زيادة حوادث جرائم الكراهية بين المسلمين واليهود منذ عملية طوفان الأقصى التي وقعت في 7 أكتوبر.

وأعلن المدعي العام جورج جاسكون، عن اتهامات ضد رجلين، كلينتون أليستر ديون وجاريس جاي سيلاجي، بتهم ارتكاب جرائم كراهية بما في ذلك التخريب والاعتداء، حيث ضرب إعصار من جرائم الكراهية الولايات المتحدة في ظل تحذيرات من انتشار تداعيات أزمة غزة في البلاد.

وقال "جاسكون": إنه "لن يتم التسامح مع الموجة المتصاعدة من الهجمات في مقاطعة لوس أنجلوس، نحن لا نتسامح مطلقًا مع مثل هذا السلوك وستعمل وحدة جرائم الكراهية لدينا بجد لمواصلة محاكمة مثل هذه الجرائم."

الكراهية تنتشر في الولايات المتحدة

وبحسب تقرير نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، حذر المسؤولون الفيدراليون والمحليون في جميع أنحاء البلاد من التوترات الناجمة عن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تمتد إلى الولايات المتحدة.

ولفت التقرير، إلى أن استمرار العدوان حرض على على موجات مكثفة من معاداة السامية وكراهية الإسلام وحوادث الكراهية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وقال جيفري أبرامز، المدير الإقليمي في لوس أنجلوس من رابطة مكافحة التشهير: إنه "منذ 7 أكتوبر نشهد إعصار، أو تسونامي من جراء الكراهية، فما نشهده بلا شك هو كشف عن الكراهية للإسلام ومعاداة السامية".

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي إعلانًا جديدًا للخدمة العامة فيما يتعلق ببيئة التهديدات المتزايدة، لا سيما فيما يتعلق بالممثلين المنفردين.

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تداعيات حرب غزة.. جرائم الكراهية والتطرف تهدد أوروبا والغرب بسبب دعم إسرائيل

وجاء في التحذير:"على الرغم من أن هذا الإعلان ليس ردًا على أي نشاط تآمر محدد، فمن المرجح أن تظل هذه الأهداف جذابة للجهات الفاعلة المنفردة المستوحاة من مجموعة من الأيديولوجيات؛ نظرًا لسهولة الوصول إليها وطبيعتها الرمزية".

وقال جاسكون:"إننا نشهد هذا الارتفاع المثير للقلق في جرائم الكراهية، اسمحوا لي أن أكرر أن جرائم الكراهية ضد أي مجموعة على أساس هويتها أو دينها أو عرقها أو توجهها الجنسي أو هويتها الجنسية لن يتم التسامح معها في مقاطعتنا".

وعلى جانب آخر، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن تحركات ولاية شيكاغو من أجل مواجهة جرائم الكراهية المتزايدة.

ونوه بأن سكان شيكاغو وافقوا على قوانين جديدة بشأن حافلات المهاجرين وجرائم الكراهية، بالإضافة إلى إجراء جديد بشأن العمال غير المسجلين خلال اجتماع مجلس المدينة المثير للجدل أمس الأربعاء.

من المقرر أن يفرض القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، تدريب ضباط الشرطة على جرائم الكراهية وزيادة متطلبات الإبلاغ لوكالات المدينة.

الكراهية جرائم الامريكية غزة إعصار الولايات المتحدة

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