الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب "ميكروباص" بالفيوم

مصرع مواطن وإصابة
مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين في حادث إنقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 10 آخرون، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل أبو صير.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبيّن مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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