الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع مع رئيس اللجنة العامة للانتخابات انتظام عمليات التصويت باللجان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع المستشار إيهاب محمد همت، رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالفيوم، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، انتظام عمليات تصويت الناخبين باللجان على مستوى المحافظة، بهدف الوقوف على المشهد العام بمقار اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما بمقر محكمة الفيوم الابتدائية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمستشار محمد فوزي النائب الأول لرئيس محكمة الفيوم الابتدائية، مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، وعدد من مسئولي المحكمة، وقيادات محافظة الفيوم.

 انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة

تناول اللقاء، انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الفيوم، التى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، منذ انطلاق فعاليات التصويت الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد، وتستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء، من منطلق الواجب الوطني والحق الدستوري الذي كفله قانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، في اختيار من يمثلهم بحرية مطلقة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببًا أساسيًا ورئيسيًا في تجاوز مصر بنجاح، لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

 الإشراف القضائي على الانتخابات هو ضمانة أساسية لنزاهتها

وقال المحافظ، إن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الاقتراع، معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمنًا دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

من جهته، أشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالفيوم، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، إلى أنه تم توفير الإشراف القضائي الكامل لمختلف لجان الانتخابات الرئاسية بالفيوم، كما تم التنسيق مع المحافظة، ومديرية الأمن، لتوفير الأجواء المناسبة لكل مكونات العملية الانتخابية، من مقار للجان، وناخبين، وقضاة، ومشرفين وغيرهم، مؤكدًا أن القضاء المصري الشامخ والمستقل، يعمل من أجل مصر قلبًا وقالبًا، ويبذل رجال العدل قصاري جهدهم لرد المظالم لأهلها، والحقوق لأصحابها، مع الردع الحازم للخارجين على القانون.

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