الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء، فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس  مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشيماء سعد حربي، مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية، وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كل الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة. 

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجّه كامل غطاس، رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

مراجعة موقف التقنين بالبحيرة 

وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كل الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

البحيرة مباني كامل غطاس تقنين الاراضى بالبحيرة نهال بلبع

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