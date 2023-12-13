تحول 982 أسرة من أولى بالرعاية إلى "منتجة" في البحيرة

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة فى تسليم عدد 982 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة البحيرة، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

تحسين حياة مئات الأسر بالبحيرة

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بالبحيرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري، منوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا

ومن جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة البحيرة التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة البحيرة تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.