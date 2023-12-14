الأنبا دوماديوس يشارك في تسبحة كيهكية للشباب في أكتوبر

نظمت اللجنة المركزية لخدمة الشباب بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، بالاشتراك مع معهد بي أُوُيِك للألحان، مساء أمس الأول تسبحة كيهكية للشباب، بمشاركة الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية، وعدد كبير من الآباء الكهنة.

استمرت التسبحة طوال ليلة الأربعاء وانتهت صباحًا، وشارك فيها أعداد كبيرة من الشباب من مختلف كنائس الإيبارشية إلى جانب الشباب المغتربين من الدارسين في جامعات مدينة 6 أكتوبر.

شهر ميلاد المسيح

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 9 ديسمبر 2023 شهر كيهك، وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

الكنيسة الأرثوذكسية تخصص شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات "سهرات كيهك"، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

ويشتهر شهر كيهك بـ"شهر سبعة وأربعة"، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ7 “ثيؤطوكيات”، تعنى تمجيد للعذراءوالـ4 “هوسات”، تعنى تسبحة، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمى نسبة للسيدة العذراء.