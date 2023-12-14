ضمن أنشطة شهر ديسمبر.. مركز جسور بـ" الأسقفية" يُنظم ورشة نادي الكتاب

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن الحب والصداقة"، وذلك يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب "فلسفة الوحدة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعدنا العلاقات في بناء شخصياتنا المختلفة والتحدث عما يخطر ببالنا في بيئة مليئة بالأمان والتقبل، وذلك بحضور سوزي فتحي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

اليوم.. ورشة للتصوير الفوتوغرافي

ومن جهته يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي ورشة عن التصوير الفوتوغرافي، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بمصر الجديدة.

ويهدف اليوم لتعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وكيفية تصوير صورة تكوينية مناسبة، حيث يساعدنا فن التصوير بالاحتفاظ بذكريات لنا، بالإضافة لمناقشة حول بعض الأفلام واستخدامهم للتكوين، وذلك تحت إشراف محمد عبد اللطيف.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

وكانت قد عقدت لجنة الصلاة بإبروشية الكنيسة الأسقفية، مؤتمرها الثاني للصوم والصلاة، من أجل الكنيسة والبلاد، وذلك في الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر الجاري حتى اليوم التاسع، بحضور خمسين فرد من الكنيسة الأسقفية

في بداية المؤتمر خصصت اللجنة وقت للصلاة من أجل الكنيسة وخدماتها، ليضع الله في قلوبنا شوق لخدمتهُ، وأن تكون الكنيسة دائما على صورة المسيح ومثالهُ، بالإضافة إلي الصلاة من أجل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، لكي يعطي الله الحكمة والمعونة له.

