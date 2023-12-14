الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ضمن أنشطة شهر ديسمبر.. مركز جسور بـ" الأسقفية" يُنظم ورشة نادي الكتاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يُنظم  مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن الحب والصداقة"، وذلك يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب "فلسفة الوحدة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعدنا العلاقات في بناء شخصياتنا المختلفة والتحدث عما يخطر ببالنا في بيئة مليئة بالأمان والتقبل، وذلك بحضور سوزي فتحي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

اليوم.. ورشة للتصوير الفوتوغرافي

ومن جهته يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي ورشة عن التصوير الفوتوغرافي، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بمصر الجديدة.

ويهدف اليوم لتعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وكيفية تصوير صورة تكوينية مناسبة، حيث يساعدنا فن التصوير بالاحتفاظ بذكريات لنا، بالإضافة لمناقشة حول بعض الأفلام واستخدامهم للتكوين، وذلك تحت إشراف محمد عبد اللطيف.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

وكانت قد عقدت لجنة الصلاة بإبروشية الكنيسة الأسقفية، مؤتمرها الثاني للصوم والصلاة، من أجل الكنيسة والبلاد، وذلك في الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر الجاري حتى اليوم التاسع، بحضور خمسين فرد من الكنيسة الأسقفية

في بداية المؤتمر خصصت اللجنة وقت للصلاة من أجل الكنيسة وخدماتها، ليضع الله في قلوبنا شوق لخدمتهُ، وأن تكون الكنيسة دائما على صورة المسيح ومثالهُ، بالإضافة إلي الصلاة من أجل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، لكي يعطي الله الحكمة والمعونة له.
 

مركز جسور جسور الثقافى للكنيسة الأسقفية الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب جميع القديسين الأسقفية

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: غزة وصلت لمرحلة متقدمة من الدمار وتحتاج سنوات للإصلاح

موعد احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد 2023 وأسباب الاحتفال

موعد صوم الميلاد المجيد لدى الكنيسة السريانية

تدشين أوانى خدمة لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بـ"حلوة" فى إيبارشية مطاى

بالتعاون مع "فوتون للتصوير".. مركز جسور يُقدم ورشة للتصوير الفوتوغرافي (غدا)

اجتماع لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية

كامل ميشيل يُشيد بلجنة العلاقات العامة بعد الإقبال الكثيف للأقباط في انتخابات الرئاسة

غدًا.. لقاء مشترك بين كنائس العائلة الأرثوذكسية في مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. انقلاب أمريكي ضد إسرائيل.. الأسئلة الصعبة تضع الاحتلال في ورطة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

لاعب اتحاد جدة السابق لـ"الدستور": الأهلى يمتلك كوكبة من النجوم مثلنا.. وحجازى تأثيره كبير منذ عودته

القيمة التسوقية للأهلي واتحاد جدة قبل مواجهة مونديال الأندية

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة