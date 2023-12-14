الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها فى إفريقيا

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه يتم العمل على استثمار ثروات إفريقيا لصالح القارة وعودة الشراكة المصرية الإفريقية إلى سابق عهدها القوى.

وأضافت "الشوباشي"، في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن الكونغو من الدول التي تربطها بمصر علاقات قوية جدًا، لكننا في فترة انسحبنا من إفريقيا لكن الآن نعود بكل قوة.

فريدة الشوباشي: مصر تساعد دول إفريقيا دون أطماع

وتابعت: "كل الدول الإفريقية تعود الآن مجددًا إلى مصر القوية التي تُعين أي دولة إفريقية، وتساعدها دون أي أطماع"، مشيرة إلى أن كل القادة الأفارقة يثقون في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعن استمرار تدفق المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة، قالت فريدة الشوباشي، إنه لولا دخول المساعدات عبر معبر رفح الوضع كان سيصبح صعبًا جدًا عليهم.

وأكدت أن الفلسطينيين يتعرضون لأكثر حرب بربرية وحشية في التاريخ، مشيرة إلى أن منظر الأطفال والبيوت التي تُهدم على سكانها أمر صعب جدًا.

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