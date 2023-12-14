الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"السيسى قدها ويستحق".. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد انتهاء ماراثون الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تصدّر هاشتاج "السيسي قدها ويستحق" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر" خلال الساعات الأخيرة، عقب انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وأطلق المغردون هاشتاج "#السيسي_قدها_ويستحق" على حسابتهم الشخصية، والذي اعتلى قائمة الصدارة على موقع التواصل الاجتماعي، والموضوعات الأكثر تداولًا بين النشطاء، كما تصدر أيضًا هاشتاج "#6_سنين_كمان_للسيسي".

الانتخابات الرئاسية 2024

كانت لجان الاقتراع أغلقت بعموم الجمهورية أبوابها بعد انقضاء ثلاثة أيام نشطة شهدت الدولة المصرية خلالها حالة كبيرة من الزخم الانتخابي، الذي وصف وفق تصريحات المتابعين بالمنظم واللائق بصورة ومكانة الدولة المصرية، ليكون ذلك برهانًا جديدًا على رغبة مصر والمصريين في إكمال طريق التطوير السياسي الذي انطلقت أولى خطواته منذ سنوات.

"6 سنين كمان للسيسى".. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الرسمي بعد إعلان نتائج الفرز للمرشحين

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء الأحد الماضي، لمدة ثلاث أيام، بدأت 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وكان التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وشهدت اللجان الانتخابية على مدار الثلاثة أيام، كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قِبل رجال الأمن المعنيين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

 

الطعون الانتخابية في نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس، الطعون الانتخابية في نتيجة الانتخابات الرئاسية، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

 

وأعلنت اللجان العامة عن نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، وأرسلت الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل.

 

يذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، أكد، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

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موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الرسمي بعد إعلان نتائج الفرز للمرشحين

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