استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 3714 طالبا استُشهدوا و5700 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر في قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيدا و5429 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82.

وأشارت إلى أن 209 معلمين وإداريين استُشهدوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، واثنين أصيبا بجروح واعتُقل أكثر من 65 في الضفة.

ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.

وأردفت الوزارة أن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.