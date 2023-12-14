الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يفتح تدريباته اليوم أمام وسائل الإعلام لـ15 دقيقة

تدريبات الاهلى
تدريبات الاهلى

يفتح  الأهلي تدريبات الفريق أمام وسائل الإعلام لحضور 15 دقيقة من المران، وفقاً للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة؛ على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة غدا الجمعة.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

ووافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، على قيام 3 لاعبين من الأهلي بالحديث لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي 

وتسلمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الماضي، وكذلك قميص النادي الأهلي وعليه توقيع اللاعبين، بالإضافة إلى علم النادي، وعلم النادي، من أجل تزيين ملعب الجوهرة بها قبل مواجهة اتحاد جدة.

 

الاهلى بطولة كأس العالم للأندية المملكة العربية السعودية ملعب الجوهرة بمدينة جدة مباراة الاهلى واتحاد جده السعودى مونديال الاندية

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