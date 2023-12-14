"المصرية للمنتجعات السياحية" ترد 167.46 مليون جنيه لـ"عبر المتوسط للاستثمارات"

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، رد مبلغ 176.46 مليون جنيه مصري ما يعادل 5.7 مليون دولار من موارد الشركة الذاتية، وخصمًا على حساب الدائنون المتنوعون لشركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة بجلستها المنعقدة في 31 أغسطس 2023 برفض الشق المستعجل وتحديد جلسة موضوعية بتاريخ 2 سبتمبر 2023، والتي حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية على الحكم المقيد برقم 15299 لسنة 92 قضائية.



ولفت إلى أن شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية الدعوي رقم 2608 لسنه 2021 أمام محكمة جنوب القاهرة لمطالبة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار، مقابل الدفعة المقدمة لعقد البيع المؤرخ 2 ديسمبر 2007.



وأشارت إلى أنه بتاريخ 26 ديسمبر 2021 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكما بإلزام الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برد المبلغ لصالح شركة عبر المتوسط كاثر طبيعي لحكم الفسخ السابق صدوره لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، واسترداد قطعه الأرض بالدعوي رقم 274 لسنه 2010 تجاري كلي الجيزة بفسخ عقد البيع المؤرخ 2 ديسمبر 2007 ضد شركة عبر المتوسط مع احقية الشركة المصرية في استرداد قطعه الأرض.



وحققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر بقيمة 7.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل خسائر بلغت 84.85 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر إلى 173.41 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 89.26 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.



وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر لتحقق 114.79 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت بقيمة 528.38 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.