الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطويرات شاملة في حي مصر الجديدة شرق القاهرة (صور)

تطوير شامل بارجاء
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، عن أعمالها لتطوير كامل بحي مصر الجديدة ضمن خطة التطوي، وشملت التطويرات مراجعة كل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والميادين العامة. 

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة لمتابعة أعمال تطوير التجميل وتحسين الموقع العام بكل أرجاء مصر الجديدة، وما يتم من رفع كفاءة الجزر الوسطى والحدائق العامة.

كما تفقد رئيس الهيئة، أعمال إنشاء حديقة جاردينيا بمحور شينزو أبي بشرق القاهرة، والتي تم تكليف الورش الإنتاجية بالتخطيط ووضع التصميمات الخاصة بالحديقة من إنشاء ممرات وأحواض تجميلية مع عمل الهرد سكيب وإيجاد مصدر مياه دائم لري الحديقة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي، إنشاء متنفس جديد بمحور سميرة موسى مع ياسر رزق في إطار حرص الهيئة على تحسين الموقع العام بكل أرجاء القاهرة.

وكلَّف رئيس هيئة نظافة القاهرة باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين بالورش الإنتاجية والمركزية للتجميل حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
FB_IMG_1702543989472
FB_IMG_1702543989472
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
تطوير شامل بارجاء حي مصر الجديدة
مصر الجديدة تطويرات هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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