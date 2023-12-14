الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 18 تعديًا على الأراضى الزراعية فى القليوبية

إزالة 18 حالة تعديات
إزالة 18 حالة تعديات على الأراضي الزراعية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومبانٍ مخالفة فى مدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة، بواسطة معدات مجالس المدن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لسيادة القانون وإحباط محاولات البعض باستغلال أيام الانتخابات الرئاسية والعرس الديمقراطى بالمحافظة والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم وضع خطة محكمة للسيطرة على استغلال محاولات بعض المواطنين بارتكاب مخالفات بالتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف فى كافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة أيام الانتخابات الرئاسية والعرس الديمقراطى الذى شهدته مصر، واحتشاد الناخبين بطريقة غير مسبوقة أمام كافة اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

لجنة متخصصة

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة تضم مجالس المدن والإدارات الزراعية وحماية الأراضى والمتغيرات المكانية وكل الأجهزة المعنية بالمدن والقرى بالمرور على كافة المناطق سواء فى المدن والقرى والمناطق مترامية الأطراف، ورصد أى تعديات فى التو واللحظة والتحرك لإزالتها فورًا بمعدات المحافظة فى مهد المخالفة وقبل الشروع في ارتكاب المخالفة أيام الانتخابات الرئاسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها تنفيذًا لسيادة القانون ومنع كل من تسول له نفسه اختراق القانون واستغلال الأحداث والمناسبات والعرس الديمقراطى فى ارتكاب المخالفات، وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية إطلاقًا.

وأوضح محافظ القليوبية أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف مستمرة داخل كافة مناطق المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والأجيال القادمة وأمن مصر الغذائي، منوهًا بأن المحافظة جادة فى اختفاء ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

محافظ القليوبية مخالفات البناء الأراضي الزراعية إزالة التعديات الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

سقوط أمطار متوسطة بالقليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة فى بطولة الشهيد الرفاعى 51

محافظ القليوبية يوجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح وإجراء الانتخابات الرئاسية

نائب رئيس جامعة بنها: دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات المجتمع

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحقيق معايير الجودة محليًا وعالميًا

جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية حول "منح السفارة الأمريكية"

رئيس اللجنة العامة بالقليوبية للمواطنين: "انزل وشارك.. لسة في فرصة”

انتخابات الرئاسة: مسيرة حاشدة لدعم السيسي بالمنطقة الاستثمارية في القليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

اليوم.. آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بمزايدة الذهب

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى