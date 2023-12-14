إزالة 18 تعديًا على الأراضى الزراعية فى القليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومبانٍ مخالفة فى مدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة، بواسطة معدات مجالس المدن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لسيادة القانون وإحباط محاولات البعض باستغلال أيام الانتخابات الرئاسية والعرس الديمقراطى بالمحافظة والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم وضع خطة محكمة للسيطرة على استغلال محاولات بعض المواطنين بارتكاب مخالفات بالتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف فى كافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة أيام الانتخابات الرئاسية والعرس الديمقراطى الذى شهدته مصر، واحتشاد الناخبين بطريقة غير مسبوقة أمام كافة اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

لجنة متخصصة

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة تضم مجالس المدن والإدارات الزراعية وحماية الأراضى والمتغيرات المكانية وكل الأجهزة المعنية بالمدن والقرى بالمرور على كافة المناطق سواء فى المدن والقرى والمناطق مترامية الأطراف، ورصد أى تعديات فى التو واللحظة والتحرك لإزالتها فورًا بمعدات المحافظة فى مهد المخالفة وقبل الشروع في ارتكاب المخالفة أيام الانتخابات الرئاسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها تنفيذًا لسيادة القانون ومنع كل من تسول له نفسه اختراق القانون واستغلال الأحداث والمناسبات والعرس الديمقراطى فى ارتكاب المخالفات، وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية إطلاقًا.

وأوضح محافظ القليوبية أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف مستمرة داخل كافة مناطق المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والأجيال القادمة وأمن مصر الغذائي، منوهًا بأن المحافظة جادة فى اختفاء ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.