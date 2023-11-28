الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع شبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياه كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل علي تحسين جودة الحياه والحفاظ علي المظهر الحضاري.

وتفقد “الهجان” أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنتر لوك للشوارع الأقل من 4 متر، ووجه المحافظ بمراعاه المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبيه.

وأكد المحافظ، أنه تم رصف الشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الانترلوك وعمل جزر وسطي وأرصفة وانشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ ايضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها الي نموذج حضاري وجمالي يحتذي به.

شارك في الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة واسلام رجب مدير التطوير الحضري.

التطوير الحضري رصف الشوارع شبرا الخيمة محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان

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