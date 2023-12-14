حبس عاطل ضبط بـ175 "طربة حشيش" في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21،250 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21،250 كيلو جرام، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،500،000جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

المشدد 20 عاما لتاجر مخدرات

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 19356 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.



توصلت التحقيقات قيام المتهم "م.ص.ك" سائق، بمزولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا لاذن النيابة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده،و أبصرته مستقلا سيارة، فتم ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر بها علي جوالين بلاستيكيين، بداخلهما عدد 300 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.