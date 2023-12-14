الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. بتروجت يدافع عن القمة أمام أبوقير ولافيينا يواجه أسوان

لافيينا فاز في أخر
لافيينا فاز في أخر مبارياته على مكادي

يحل بتروجت المتصدر ضيفا على فريق أبوقير للأسمدة ويستضيف لافيينا فريق أسوان في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين.

أبوقير للأسمدة يواجه بتروجت

يخوض بتروجت اختبارا صعبا للدفاع عن قمة دوري المحترفين عندما يحل ضيفا على فريق أبوقير للأسمدة بالإسكندرية.

بتروجت المتصدر برصيد 23 نقطة بقيادة السيد عيد سيحل ضيفا على فريق أبوقير للأسمدة الثامن برصيد 16 نقطة بقيادة أيمن المزين وحقق بتروجت سبعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 18 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النصر للتعدين وبروكسي والتعادل مع وادي دجلة والسكة الحديد.

في المقابل حقق أبوقير للأسمدة أربعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع أسوان وبروكسي والقناة.

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده محمد مصطفى إسماعيل وعماد فرج ومعهم محمد عبد الحافظ حكما رابعا.

بتروجت فاز في الجولة الماضية على بر وكسي

لافيينا يستضيف أسوان

ويستضيف لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال فريق أسوان بقيادة هشام زكريا في ملعب الأسيوطي سبورت في مباراة مهمة للفريقين.

ويحتل لافيينا المركز الثالث برصيد 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على التصالات ومكادي والهزيمة أمام غزل المحلة.

على الجانب الأخر يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده عبد العزيز محسن وأحمد طارق منير ومعهم محمد طارق عبد الحكيم حكما رابعا.

دوري المحترفين بتروجت أبوقير للأسمدة فريق لافيينا أسوان

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