اليوم.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، تلقي الطعون في نتيجة الانتخابات الرئاسية، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الجمعة والسبت، في الطعون الانتخابية لحين إصدار قرار بشأنها.

وفي وقت سابق، أكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، الإثنين 18 ديسمبر الجاري، وذلك يكون خلال مؤتمر صحفي.

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، تنتهي عمليات الفرز الأربعاء 13 في ديسمبر الجاري، ويتم تسليم المحاضر للجان العامة، ووجود قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكافة المسائل المتعلقة في عملية التصويت، وإعلان الحصر العددي لجميع الأصوات.