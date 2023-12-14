عبدالمنعم سعيد: انتقادات مشاريع الدولة وترتيب الأولويات من باب الترصد السياسى

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن فكرة ترتيب الأولويات جاءت من معركة سياسية، فالناس بدأت تنتقد المشاريع وفكرة من أين يأتون بالأموال؟، ولما لم يتم عمل دراسة تمهيدية؟.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانتقادات كانت لمشاريع تم تنفيذها ولم يجدوا فيها عيبًا، بهدف إصابة شيء وبدأها الإخوان، وانتقلت منهم بعد ذلك لغيرهم، مؤكدًا أن مصر بلد كبيرة في عدد سكانها وكبيرة تاريخيًا وماتم في مصر كثيرًا ولكنه ليس كثيرًا على مصر وليس كافيًا.

وتابع، أن مصر تنظر للتجربة الصينية والكورية واليابانية وهي الدول التي انتقلت من الفقر الكاسح للغنى الكبير وللتقدم العلمي من خلال العمل الشاق خلال عقدين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن الانتقادات كانت سياسية ولم يقل أحد أن أولويات الدولة كانت خاطئة أو أن هناك أولويات أخرى.

وأشار إلى أن ما قيل هو أن التعليم أهم، دون أن يذكر أحد عدد المدارس التي تم بنائها خلال 10 سنوات، فالحكاية ليست في المدارس ولكن في المدرس والمطالبة برفع مرتبات المدرسين، مؤكدًا أن كل التخصصات بالموازنة العامة أجرها ضعيف أيًا كانت الوظيفة، ولكن الكلام فيه خلل لأنه لم يتحدث أحد عن الموارد أو كيف يصل المدرس لمكان عمله وكل هذا الكلام من باب الترصد السياسي.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.