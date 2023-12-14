"النخبة الإعلامية والأمن القومي العربي" في "صالون القاهرة" بدار الأوبرا اليوم

يعقد "صالون القاهرة الثقافي الدولي"، ندوته لشهر ديسمبر تحت عنوان "النخبة الإعلامية والأمن القومي العربي"، السادسة مساء اليوم، تحت رعاية وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية.

يستضيف الصالون كل من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور حيدر الجبوري وزير مفوض بجامعة الدول العربية. تعقد الندوة بقاعة سينما الحضارة التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية.

من ناحيته، قال مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي الكاتب الصحفي محمد حميدة، إن مناقشة ملف الأمني القومي في الوقت الراهن من خلال دور النخب الإعلامية يمثل أهمية بالغة، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من توترات وتحولات على جميع المستويات.

ولفت حميدة إلى أن الندوة يشارك فيها العديد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين ورجال السياسية والدبلوماسيين، إذ يحرص الصالون على مشاركة الجميع في النقاش، بهدف الخروج بتوصيات من كل ندوة يعقدها الصالون بشكل دوري.