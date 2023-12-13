تراجح مخزون النفط الأمريكى خلال الأسبوع الماضى

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 8 ديسمبر الحالي بمقدار 4.259 مليون برميل إلى 440.8 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بمقدار 650 ألف برميل فقط.

تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 10 آلاف برميل إلى 351.9 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 410 آلاف برميل إلى 244 مليون برميل، وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 113 مليون برميل.

في الوقت نفسه، أشارت الإدارة إلى تراجع معدل استخدام الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير الأمريكية بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 90.2 % خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط كميات التكرير 1ر16 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 104 آلاف برميل عن الأسبوع السابق.

وتراجعت واردات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل أسبوعيا إلى 6.5 مليون برميل يوميا في المتوسط.