الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل: الملف الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الانتخابى المصرى

عمرو خليل
عمرو خليل

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن الملف الفلسطيني بكل تطوراته فرض نفسه على المشهد الانتخابي المصري، فكان حاضرًا وبقوة، فعلى وقع الحرب الإسرائيلية الضارية في قطاع غزة أدلى المصريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الداخل على مدار ثلاثة أيام.

وتابع خلال برنامجه "من مصر" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الارتباط الدائم والثابت لمصر بالقضية الفلسطينية، وما تمثله تلك الحرب من تأثيرات على الأمن القومي المصري كان حافزًا للمشاركة وزيادة الإقبال على صناديق الاقتراع من قبل المصريين، كما شاهدنا على مدار أيام التصويت.

وذكر أنه مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه مستخدمًا كل أسلحته، فضلًا عن أسلحة الحصار والتجويع والتهجير ضد سكان القطاع، فإن كل هذا يفرض على الرئيس المصري القادم أن يتعاطى مع هذه الأحداث، وبما يتناسب في نفس الوقت مع الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية الأمن القومي المصري الملف الفلسطيني المشهد الانتخابي المصري قطاع غزة الانتخابات الرئاسية

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