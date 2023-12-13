"الغضب" يلاحق جنود الاحتلال بعد فيديوهاتهم على منصات التواصل

سلّطت قناة الغد الإخبارية الضوء على ردود أفعال الشارع الإسرائيلي، بسبب تصرف بعض الجنود بشكل طفولي من خلال مجموعة فيديوهات نشروها بأنفسهم على مواقع التواصل لاقت تفاعلًا كبيرًا على الشبكة العنكبوتية.

وأوضح التقرير الذي نشرته "الغد الإخبارية" أن بعض الجنود صوروا مقاطع وهم يطلقون الرصاص على بعض الدمي البلاستيكية أو الرقص مرددين بعض الجمل العنصرية، أو ملاحقة الصحفيين في الضفة الغربية وغزة.

على الفور، دشن عدد من النشطاء في إسرائيل وسومًا تطالب بمحاكمة هؤلاء الجنود، بسبب تصرفاتهم التي وصفوها بأنها غير مسئولة، حيث إن إمدادت الغذاء والماء لم تسلم منهم، فالبعض منها تم إطلاق النار عليه.