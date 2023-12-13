الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: الرئيس الأمريكى غير راضٍ عن أداء نتنياهو

أحمد محارم
أحمد محارم

قال أحمد محارم، كاتب وباحث سياسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تدل على أنه غير راضٍ عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف الباحث السياسي، خلال استضافته ببرنامج "نيوز تن"، والمذاع على فضائية "تن"، أن إدارة إسرائيل فشلت بشكل كبير في تحقيق أي نصر في قطاع غزة، وبالتالي الفشل طال أيضًا الإدارة الأمريكية.

ونوه "محارم"، بأن التظاهرات في الشارع الأمريكي، ومطالبات بعض الموظفين ونواب البرلمان، جعلت بايدن في حرج، بسبب الدعم الأعمى للكيان الصهيوني، خاصة وهو على مشارف الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار "محارم"، إلى أن الخلاف بين بايدن ونتنياهو، دليل على نجاح المقاومة الفلسطينية، حيث أكدت تصريحات الرئيس الأمريكي بالأمس، أن وقف إطلاق النار في غزة بات قريبًا. 

باحث سياسي نتنياهو الرئيس الامريكي أحمد محارم كاتب وباحث سياسي جو بايدن التظاهرات في الشارع الأمريكي إسرائيل

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