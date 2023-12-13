باحث سياسى: الرئيس الأمريكى غير راضٍ عن أداء نتنياهو

قال أحمد محارم، كاتب وباحث سياسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تدل على أنه غير راضٍ عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف الباحث السياسي، خلال استضافته ببرنامج "نيوز تن"، والمذاع على فضائية "تن"، أن إدارة إسرائيل فشلت بشكل كبير في تحقيق أي نصر في قطاع غزة، وبالتالي الفشل طال أيضًا الإدارة الأمريكية.

ونوه "محارم"، بأن التظاهرات في الشارع الأمريكي، ومطالبات بعض الموظفين ونواب البرلمان، جعلت بايدن في حرج، بسبب الدعم الأعمى للكيان الصهيوني، خاصة وهو على مشارف الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار "محارم"، إلى أن الخلاف بين بايدن ونتنياهو، دليل على نجاح المقاومة الفلسطينية، حيث أكدت تصريحات الرئيس الأمريكي بالأمس، أن وقف إطلاق النار في غزة بات قريبًا.