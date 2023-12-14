الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور كتاب "القيم الجمالية للفن المصرى الحديث والمعاصر" عن المجلس الأعلى للثقافة

كتاب القيم الجمالية
كتاب القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر

يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتورهشام عزمي؛ كتاب "القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر" تأليف الدكتورحورية السيد، وتقديم الدكتورعماد أبوغازي، لوحة الغلاف للفنان الكبير: مصطفى الرزاز، وتصميم الغلاف الدكتور علي الشيخ.

أما عن الكتاب 

وقال المؤلف: “الكتاب هو ثمرة جهد متواصل من البحث الجاد والمخلص. بإرشاد وإعانة الكثير من الأساتذة الكبار، الذين أفنوا حياتهم في حقل الفن والمعرفة والثقافة، بالرجوع إلى آرائهم واقتراحاتهم.. وكذلك الخبرة المباشرة والمتواصلة من خلال عملي كفنانة وناقدة، على مدى أعوام كثيرة، أخلصت فيها بصدق، ووهبت عملي - ابتغاء وجه الله - لكل قارئ ومثقف يريد أن يعرف أو يكتشف حقبة زمنية فنية ومدى الحراك الثقافي والفني فيها.. وتأثير الفنان في المجتمع وتأثير المجتمع على الفنان والمثقف”.

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وتابع: “يناقش الكتاب الفن المصري الحديث والمعاصر، من خلال عدة محاور راعاها الفنان الكبير وتحرر منها الصغير أو المعاصر؛ في سبيل التجدد والانطلاق؛ بحثا عن رؤى وآفاق جديدة، تتوافق مع متطلبات عصره، ومناقشتها ودعوة الجمهور لمناقشتها معه”. 

واختتم: “أتمنى من كل قارئ أن يجد فيه ما يبحث عنه، ومن كل باحث أن يكمل مسيرته العلمية والفنية فيما أخفقت فيه، وتحيةً وتقديرًا لكل من يتناول قراءته أو مناقشته بصدق وجدية”.

المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي كتاب القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر الدكتورحورية السيد الدكتورعماد أبو غازي مصطفى الرزاز

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