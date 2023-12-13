الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: الانتخابات الرئاسية تُدرّس والمصريون حريصون على مستقبلهم

جمال الكشكي
جمال الكشكي

تحدث جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عن أسباب المشاركة التاريخية للمصريين في الانتخابات الرئاسية.

وقال الكشكي في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن الانتخابات الرئاسية شهدت منذ اليوم الأول حضورًا ومشاركة قوية من المصريين، مشيرًا إلى أن الحضور تزايد على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

وأضاف أن هذا العدد الكبير عبر 3 أيام في الانتخابات الرئاسية ومن قبله إلى الحضور الكبير في الخارج يقودنا إلى هذه الأرقام غير المسبوقة.

وأكد أن هذه الانتخابات تُدرس بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن الناخب المصري يقرأ جيدًا مستقبله ويحرص عليه، متابعًا: "تابعنا أوركسترا على مدار 3 أيام في الانتخابات وكان المواطن المصري هو العازف في هذه الأوركسترا".

جمال الكشكي الانتخابات الانتخابات الرئاسية مشاركة المصريين في الانتخابات

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