متابعون دوليون: الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 أعلى من 2018 (صور)

قالوا إن استخدام برايل نقلة في الاهتمام بذوي الإعاقة

حرصت منظمات دولية مهتمة بمتابعة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر على مدار 3 أيام، على متابعة العملية الانتخابية خلال الاستحقاق الرئاسي 2024.

وزار وفد تابع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عدد من لجان الانتخابات في محافظة السويس ضمن زياراتهم لعدد من المحافظات المصرية.

وقال عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الإدريسي الحسن (مغربي الجنسية)، إنه جاء من بلاده في مهمة دولية ضمن مجموعة من أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لمتابعة ما يجري ما في أم الدنيا من انتخابات رئاسية 2024، موضحًا أن الانتخابات هذه المرة تمثل إعادة التلاحم مرة أخرى مع الدولة المصرية، وهى بمثابة تطوير للأداء الانتخابي.

احترام المعايير

أكد الإدريسي أن احترام المعايير المتفق عليها سواء المستوى القانوني أو الإجرائي ظهر جليا خلال مروره على عدد من لجان الانتخابات في السويس كلجنة مدرسة الخليلية ولجنة مدرسة الملك فيصل.

استمارات انتخابية بطريقة برايل

وقال المتابع المغربي إن من بين المعايير التي لاحظها توافر أطقم طبية واهتمام المواطنين بالمشاركة، بما فيهم ذوي الإعاقة، بعد توفير وسائل تمكن جميع ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي مثل توفير استمارات انتخابية بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين على الأدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية.

شغف المصريين

لاحظ عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان كمال مشرقي (أردني الجنسية) وجود شغف لدى المواطنين في المشاركة بالانتخابات.

وقال إنه استشعر وجود توجيه للمسئولين عن اللجان الانتخابية للتعامل بصورة انسانية مع الجميع، كما أثنى على وجود كوارد صحية في أغلب اللجان وهذا يبعث طمأنينة لدى الناخبين خاصة كبار السن الذين لوحظ اقبالهم بشكل كثيف.

وأضاف مشرقي أن هناك نقاطا بسيطة تحتاج للمزيد من الاهتمام مثل توفير ممرات آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة لجعل عملية التصويت أكثر سهولة، كما قال إسلام عبد ربه، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان "مصري الجنسية" إنه لاحظ إقبالاً أكبر مقارنة بانتخابات 2018.

أشار عبد ربه إلى أن السيدة المصرية حاضرة بقوة في محافظات القناة الثلاث خلال زيارته لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

أضاف: "يبدو أن الهيئة الوطنية بذلت جهدا كبيرا، حيث وفرت وسائل الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة واستمارات تمكنهم من التصويت، مثل توفير استمارات ترشيح مدون عليها أسماء المرشحين ورموزهم بطريقة برايل، وتوفير فرق من حقوق الانسان من جانب وزارة الداخلية لتقديم خدمات لكبار السن ومساعدة ذوي الإعاقة، كما وفرت الهيئة الوطنية لجان للوافدين تتيح لمن غير متواجد في دائرة لجنته الانتخابية المقيد بها الادلاء بصوته والمشاركة في الاقتراع.

المتابعون الدوليون داخل إحدى اللجان الانتخابية

المتابعون الدوليون داخل إحدى اللجان الانتخابية

المتابعون الدوليون داخل إحدى اللجان الانتخابية

المتابعون الدوليون داخل إحدى اللجان الانتخابية

المتابعون الدوليون داخل إحدى اللجان الانتخابية

المتابعون الدوليون داخل إحدى اللجان الانتخابية