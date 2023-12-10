محافظ السويس لـ"الدستور": مشهد الإقبال على التصويت يرد على كل المشككين (فيديو)

قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس إن مشهد الإقبال على لجان الانتخابات للتصويت لاختيار رئيس الجمهورية يرد على كل المشككين.

وأضاف صقر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن المحافظة وفرت كل السبل لتيسير عملية الوصول للجان الانتخابات.

وأشار المحافظ خلال تواجده بلجنة المغتربين بمدرسة صفية زغلول بمنطقة العبور في السويس، إلى أن شعب السويس شعب واعٍ ومثقف ولا يتردد أبدًا عن أداء واجبه، وقال: "الناس اللي متأخرتش عن الدفاع عن أرضها مستحيل تتأخر عن اختيار رئيسها".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.