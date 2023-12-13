الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى عن دعوات تحريضية لحاخام إسرائيلي: "هلاوس صهيونية"

أحمد موسي
أحمد موسي

علق الإعلامي  أحمد موسى، على مزاعم حاخام إسرائيلي متطرف ضد مصر ومطالبته باحتلال سيناء حتى نهر النيل باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل في ظل الفرصة التاريخية لجيش الاحتلال في اجتياح قطاع غزة، حسب مزاعمه. 

وقال أحمد موسى، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحاخام الإسرائيلي زعم أن على إسرائيل الصلاة من أجل تحرير منطقة سيناء بالكامل حتى نهر النيل، مؤكدًا أن من يدعي هذا الكلام مجنون أو "هلاوس".

بلاش الخطابات التحريضية عن الدولة المصرية

ووجه “موسى” رسالة له قال فيها: “بلاش الخطابات التحريضية عن الدولة المصرية لأنه ده معناه اعتداء وعدوان علينا أنت لسه طالع امبارح وإحنا بقالنا 7 آلاف سنة، إحنا بس اللي كنا موجودين وبعدينا أي حد”.

وأكد أن كل المتطرفين يريدون إشعال أزمة في المنطقة كما الحال في قطاع غزة، ولكن  سيناء لديها شعب وجيش وقائد ولا أحد يسمح بهذه الخطابات.

أحمد موسى حاخام إسرائيلي احتلال سيناء نهر النيل إسرائيل هلاوس الخطابات التحريضية الدولة المصرية

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