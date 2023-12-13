الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كلفهم مليارات الدولارات".. رفيق عوض: نتنياهو يُدافع عن مخططه لتهجير الفلسطينيين

أحمد رفيق عوض
أحمد رفيق عوض

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يسقط ما يسمى بحل الدولتين، حتى يستبق الإدارة الأمريكية التي تؤيد قرار حل الدولتين.

وأضاف عوض اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة بإدارة معينة تكون تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية وربما تمويل أيضًا، إضافًة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.

وأوضح عوض، أن نتنياهو يسعى للحفاظ على مخطط سعت له حكومته وأنفقت عليه مليارات الدولارت لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بحيث لا تكون هناك دولة فلسطينية أو تمثيل سياسي لها.

وتابع: الهدف هو نسف كل الاتفاقات والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وكأنه يبدأ برنامجه الانتخابي ويغازل به اليمين المتطرف الذي يقوده.

وأشار عوض، إلى أن نتنياهو ضد الدولة الفلسطينية، وهو ما تؤكده مؤلفاته الصادرة في تسعينيات القرن الماضي التي تعد وثائق على فكره، فهو صاحب فكرة التهجير القسري للفلسطينيين منذ عشرات السنين.

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