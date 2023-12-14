حياة كريمة تساعد "عزة" من خلال الورش التدريبية لدعم فتيات الريف

دعمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأسر المنتجة، وساعدت آلاف السيدات على أمل دعم شامل لهم ومساعدتهم في المعيشة، بتوفير فرص عمل وتمكين المرأة المصرية من خلال ورش تدريبية مثل الخياطة والحرف اليدوية، ومن بينهن سيدات الريف المصري في ضواحي محافظة الجيزة لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائمًا ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقالت عزة إبراهيم، أحد المستفيدين من الورشة التدريبية، من مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة: "حياتي أصبحت سوداء بعد وفاة والدي، وأنا المسؤولة عن أمي والتي تبلغ من العمر 55 عامًا، وبساعد إخواتي الصغار في مصاريف الدراسة والمعيشة".

وأضافت عزة لـ"الدستور": "سمعت عن دورات حرف يدوية تساعد الفتيات في ظروف المعيشة واكتساب خبرة في مجال الخياطة من خلال مبادرة حياة كريمة، وكانت المرة الأولى التي أسمع عن المبادرة ولكنها غيرت حياتي إلى الأفضل لمساعدة أهلي".

وأوضحت عزة: "ثلاث شهور في التدريبات التي وفرتها المبادرة الرئاسية وساعدتني واكتسبت خبرة كبيرة في مجال الخياطة وأصبح لدي ورشة في منزلي لتعليم الفتيات تلك الحرفة، واتشهرت في مجالي وربنا كرمني مز أجل مساعدة أخواتي وأمي بعد أن أصبحت المسؤلية الكاملة عليا في مساعدتهم".

واشارت إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت الفتيات على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن الدولة نفذت خطوات مهمة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لمساعدة المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الخدمات التي وفرتها للمرأة المصرية وخاصة في الريف وتغير حياة المرأة إلى الأفضل ومساندتها.