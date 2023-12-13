الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش: إسرائيل تواصل حربها لإبادة وتصفية القضية الفلسطينية

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو حرب إبادة ومحاولة تصفية للـقضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن محاولة تهجير الفلسطينيين من أجل الوصول إلى هدف التصفية، يعتبر مذبحة مفتوحة يشنها الاحتلال على أهلنا وشعبنا في كل الأرض الفلسطينية، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والقدس.

ولفت إلى أنه منذ أكثر من 75 سنة، وما زلنا نتعرض لنفس التحديات وما زلنا نواجه نفس العدوان ونفس الخطر المحدق بنا بسبب إصرار الاحتلال على هدفه لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: "هم لا يريدون أن يروا الشعب الفلسطيني، ولا يريدون بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، ولذلك منذ اللحظة الأولى للعدوان انكشفت حقيقة الأهداف الإسرائيلية، وحقيقة المؤامرة الإسرائيلية بأنها ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أولًا، ثم بعد ذلك إذا فرغوا منه ينقلبون إلى الضفة الغربية، وبالتالي تتم تصفية القضية الفلسطينية".

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني محمود الهباش تهجير الشعب الفلسطيني غزة

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