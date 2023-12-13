حسام الخولى: تحية للشعب المصرى على المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية

وجّه المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للشعب المصري على المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، والتحية أيضًا لمرشحي الرئاسية.

وأضاف الخولي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "حصلنا على العديد من المزايا في الانتخابات الرئاسية 2024، وسمعنا برامج مختلفة من المرشحين".

وتابع: "كل مرشح بحزبه حاول بذل أقصى ما يمكن" مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية أعطت حالة من التفاؤل للشعب المصري.

كما أشار إلى أن الأحزاب السياسية بدأت تتحرك على الأرض وبقوة وهذا ظهر في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الثقة في الديمقراطية أصبحت ثابتة وتكبر مع الوقت.