الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة عمل عن المأمونية المستجدة ومتابعة امتثال شركات الأدوية لمتطلبات اليقظة الصيدلية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن المأمونية المستجدة وكيفية تقييم ومتابعة امتثال شركات الأدوية لمتطلبات اليقظة الصيدلية.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف شركات الأدوية بكل ما يخص المأمونية المستجدة، وكيفية امتثال الشركات لمتطلبات اليقظة الصيدلية. 

التعريف بمواضيع المأمونية المستجدة

أشارت الورشة إلى التعريف بمواضيع المأمونية المستجدة والمستندات المطلوب تقديمها، وكذلك التطبيق العملي على موضوعات المأمونية المستجدة وكيفية امتثال الشركات لمتطلبات اليقظة الصيدلية بتوضيح التقديم الأمثل لوحدة المتابعة باليقظة الصيدلية. 

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر  ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

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وأضافت أن الورشة مقدمة لممثلي اليقظة الدوائية بشركات الأدوية، وتبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وذكرت، إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معًا نحو دواء آمن".

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وقالت إن المبادرة تستهدف الصيدليات العامة والصيدليات الخارجية بالمستشفيات، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية بالصيدليات العامة من أجل توفير دواء آمن وفعال مما يضمن سلامة المريض المصري، كما تقدم الهيئة متابعة مستمرة للصيدليات المشاركة مع فريق اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وطالبت الصيادلة الذين يمتلكون صيدليات أو العاملين بإحدى الصيدليات العامة بجمهورية مصر العربية؛ أو اذا كنت تعمل بالصيدليات الخارجية لأى مستشفى؛ يمكنك التسجيل بمبادرة هيئة الدواء المصرية المجانية "معًا نحو دواء آمن".

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