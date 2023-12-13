الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح أحدث معصرة زيتون على البارد بطور سيناء

الافتتاح
الافتتاح

افتتح د.خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء محمود نصار، رئيس جهاز تعمير سيناء، الأربعاء، معصرة زيتون بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء، بحضور اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمشروعات الخدمية التي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها على أرض المحافظة، خاصة الزراعية التي تهدف إلى توطين بدو جنوب سيناء، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها.

أهمية زراعة الزيتون 

وأكد المحافظ أنه جرى إنشاء هذه المزرعة للتسهيل على مزارعي أنواع الزيتون الخاص بالعصر، خاصة أن جنوب سيناء تشتهر بزراعة الزيتون بكافة أنواعه، ويعد من المحاصيل الاقتصادية الهامة التي تجود زراعته بالمحافظة.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن جهاز التعمير يسعى دائمًا للتنمية على أرض سيناء بشكل خاص، وتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم المواطن السيناوي، سواء كانت مشروعات سكنية، أو طرقًا، أو زراعية، بهدف توطين البدو، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن المعصرة تعمل على البارد لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون، وجرى إنشاؤها على أحدث مستوى على مساحة 425 مترًا، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 600 كيلو في الساعة.

وأوضح رئيس منطقة تعمير سيناء أنه يجري بها عصر الزيتون على البارد، من خلال عدة مراحل بداية من مرحلة الفرز ثم الغسيل، وجرش وعصر الزيتون، حتى فصل الماء والزيتون حتى التعبئة.

وأكد إبراهيم أن المشروع يتضمن خطوط عصر الزيتون من وحدتين متصلتين ويعملان معًا بطريقة اوتوماتيكية لاستقبال الزيتون وجرشه، وفصل الزيتون عن الكسب والماء، كما يضم وحدة تنظيف الزيتون من أوراق الشجر وغسله، ووحدات استقبال الكسب والماء من فاصل الزيت وطرد المخلفات للخارج، ووحدة فلترة الزيت  باستخدام ورق الترشيح، ووحدة تعبئة الزيت في زجاجات أو صفائح، ووحدة برشمة أغطية الزجاجات أوتوماتيكيًا، ووحدة لصق التكت على الزجاجات.

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