أيمن الرقب: الجهود المصرية أفشلت المخطط الإسرائيلى لتنفيذ مخطط التهجير

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مخطط تهجير الفلسطينيين هو مشروع إسرائيلي قديم، رفضته عدة دول وعلى رأسها مصر والأردن.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف الثابت هو موقف مصر التي أعلنت عن رفضها تصفية القضية الفلسطينية ورفضت التهجير سواء كان قسريًا أو طوعيًا.

وأكد أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنيها وقف إطلاق النار، هذا الاجتماع تغير عن السابق له قبل شهر، والذي أيدت فيه 120 دولة لوقف إطلاق النار والأمس صوتت 153 دولة كان منها دول مؤيدة لإسرائيل، ولكن هذا التغيير نتج عن جهود سياسية دولية.

المظاهرات العالمية كان لها تأثير في تغيير رأي حكوماتها

وأوضح أن مصر لعبت دورًا مهمًا جدًا سواء سياسيًا أو إعلاميًا لنقل ما يحدث في غزة والدماء التي تسيل فيها وحجم المعاناة وزيارة مجلس الأمن قبل يومين لقطاع غزة كان لها تأثير على الرأي العام والمظاهرات التي خرجت في شوارع العالم كان لها تأثير في تغيير آراء حكومات هذه الدول.