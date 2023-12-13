الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: الجهود المصرية أفشلت المخطط الإسرائيلى لتنفيذ مخطط التهجير

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مخطط تهجير الفلسطينيين هو مشروع إسرائيلي قديم، رفضته عدة دول وعلى رأسها مصر والأردن.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف الثابت هو موقف مصر التي أعلنت عن رفضها تصفية القضية الفلسطينية ورفضت التهجير سواء كان قسريًا أو طوعيًا.

وأكد أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنيها وقف إطلاق النار، هذا الاجتماع تغير عن السابق له قبل شهر، والذي أيدت فيه 120 دولة لوقف إطلاق النار والأمس صوتت 153 دولة كان منها دول مؤيدة لإسرائيل، ولكن هذا التغيير نتج عن جهود سياسية دولية. 

المظاهرات العالمية كان لها تأثير في تغيير رأي حكوماتها

وأوضح أن مصر لعبت دورًا مهمًا جدًا سواء سياسيًا أو إعلاميًا لنقل ما يحدث في غزة والدماء التي تسيل فيها وحجم المعاناة وزيارة مجلس الأمن قبل يومين لقطاع غزة كان لها تأثير على الرأي العام والمظاهرات التي خرجت في شوارع العالم كان لها تأثير في تغيير آراء  حكومات هذه الدول.

أيمن الرقب مصر غزة سياسيا أو إعلاميا الجمعية العامة للأمم المتحدة

مواد متعلقة

ضياء رشوان: إجراءات جديدة لتسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة

جهود مصرية متواصلة لتوصيل المساعدات لـ غزة.. ووصول 5 شاحنات وقود للقطاع

"إكسترا نيوز": 1.9 مليون فلسطينى أصبحوا نازحين فى العراء بـ غزة

البيت الأبيض: بايدن يجتمع بعائلات رهائن أمريكيين محتجزين فى غزة

نجوم نادى الزمالك فى زيارة لمستشفى الناس.. وإشادة بدور الجود فى مساعدات غزة

السفير حسن هريدى: 55 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة

فيتو ضد الإنسانية.. كيف فضحت الحرب فى غزة تناقض المواقف الأمريكية؟

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك