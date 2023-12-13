الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"نيوزويك الأمريكية": مشكلة إسرائيل الغطرسة وعدم اعترافها بفشلها الاستخباراتى

نتنياهو
نتنياهو

نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية، عن ضابط بالقوات الجوية الأمريكية شارك في المداولات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نظرائه الإسرائيليين، قوله إن المشكلة التي تسببت في خسارة إسرائيل هي الغطرسة، وفقًا لتقرير منشور اليوم الأربعاء.

وقال الضابط الأمريكي، الذي لم تذكر المجلة اسمه: "جزء من المشكلة في النهاية هو غطرسة إسرائيل". "حتى بالنسبة لنا، في محادثات خاصة وصريحة، أشاروا إلى هجوم حماس المفاجئ ووحشيته، واستحضروا المحرقة، وألقوا باللوم على حماس، وأشاروا إلى أحداث 11 سبتمبر وجادلوا بتبرير "لن يحدث مرة أخرى" لهجمات حماس، ولم يذكروا فشلهم الاستخباراتي".

وأضاف: "الحقيقة البسيطة هي أن إسرائيل خسرت حرب المعلومات حتى لو كان بإمكانهم تبرير كل هجوم على حدة".

ووفقًا له، فإن هذه التبريرات كانت استباقية للاستهداف الوحشي الذي كانت تنوي "إسرائيل" شنه للانتقام من حركة حماس.

فيما نقلت المجلة عن ضابط رفيع بالاستخبارات العسكرية الأمريكية، قوله: "هجوم إسرائيل على غزة هو في الواقع هجوم على المدنيين".

 

الأمريكيون يعتقدون أن القضاء على حماس لا يبرر وحشية الهجوم على غزة

وفي التقرير نفسه، يقول كين روث، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر في جامعة برينستون: "من الصعب تصديق أن مثل هذا الدمار الواسع النطاق كان ضروريًا لمواجهة التهديد الذي تشكله حماس".

وتابع: "هذا الدمار يعكس وجهة نظر يشترك فيها كثيرون في الحكومة الأمريكية. أنه كان بإمكان إسرائيل – وكان ينبغي لها – أن تتبع استراتيجيات مختلفة للقضاء على حماس".

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