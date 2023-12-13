حزب الله وجيش الاحتلال يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية

تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب لله إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضافت: فقد وقع المزيد من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية مع لبنان اليوم الأربعاء، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أعلن الجيش الاحتلال أنه تم رصد عدة عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة يفتاح في شمال إسرائيل. وسقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة، وكان الجيش الإسرائيلي يستهدف مصادر النيران في لبنان.

وأضاف الجيش أن خلية تابعة لحزب الله أصيبت في لبنان، وأن طائرة مقاتلة قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله.

صفارات الإنذار انطلقت

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار انطلقت في كيبوتس روش هانيكرا في شمال غرب إسرائيل، الذي يبعد بضع مئات من الأمتار عن الخط الأزرق– الحدود بين إسرائيل ولبنان. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل، لكن تلك الصواريخ سقطت داخل لبنان.

وقال حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه استهدف موقعا قرب المنطقة الحدودية على البحر الأبيض المتوسط.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قذيفة إسرائيلية سقطت في محيبيب بلبنان، مضيفة أنه لم يصب أحد.

وفي السياق ذاته، عادة ما يعج مقهى حراز في ديربورن بولاية ميشيغان بالزبائن المتلهفين لتذوق القهوة اليمنية اللذيذة – ولكن يوم الاثنين لم يكن هناك أي شخص في الأفق.

أُغلق المقهى الشعبي في جادة ميشيغن، حيث شارك صاحبه وموظفوه في إضراب عالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب المدمرة في غزة.

وقال حمزة ناصر، صاحب المنزل، لشبكة CNN: "اليوم هو اليوم المناسب لوضع كل ما يهم في حياتنا جانباً للتركيز على حياة من يعيشون في غزة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار". وأغلق جميع مواقع مقاهيه الـ 12 في ميشيغان وكنتاكي وتكساس وإلينوي وكاليفورنيا.