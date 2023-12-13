مونديال الأندية: FIFA يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي واتحاد جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا للمواجهة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء الجمعة في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

ويعاون "فالنزويلا" مواطنيه خورخي أوريجو حكم مساعد أول، وتوليو مورينو حكم مساعد ثاني، في حين سيكون النيوزيلندي كامبل كيرك حكمًا رابعًا.

وتأهل اتحاد جدة السعودي إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

أحرز الثلاثي رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيما أهداف اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي على الترتيب.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة



الخطيب يؤازر اللاعبين قبل مواجهة اتحاد جدة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء الأربعاء بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص "الخطيب" على التواجد مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة، الجمعة المقبل، التي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء بعد غدٍ الجمعة، والتي ستجمعهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

ستقوم شبكة قنوات «إس إس سي» السعودية المشفرة، بنقل مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، في الدور ربع النهائي للبطولة.

تعد شبكة «إس إس سي» صاحبة حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.