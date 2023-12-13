الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال الأندية: FIFA يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي واتحاد جدة

فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا للمواجهة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء الجمعة في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

ويعاون "فالنزويلا" مواطنيه خورخي أوريجو حكم مساعد أول، وتوليو مورينو حكم مساعد ثاني، في حين سيكون النيوزيلندي كامبل كيرك حكمًا رابعًا.

وتأهل اتحاد جدة السعودي إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

أحرز الثلاثي رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيما أهداف اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي على الترتيب.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة


الخطيب يؤازر اللاعبين قبل مواجهة اتحاد جدة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء الأربعاء بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص "الخطيب" على التواجد مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة، الجمعة المقبل، التي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء بعد غدٍ الجمعة، والتي ستجمعهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

ستقوم شبكة قنوات «إس إس سي» السعودية المشفرة، بنقل مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، في الدور ربع النهائي للبطولة.

تعد شبكة «إس إس سي» صاحبة حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاهلى اتحاد جدة السعودي كأس العالم للأندية مباراة الأهلي واتحاد جدة

مواد متعلقة

الأهلى فى المونديال| الخطيب يؤازر اللاعبين قبل مواجهة اتحاد جدة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك