الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 1.9 مليون فلسطينى أصبحوا نازحين فى العراء بـ غزة

عوض الغنام
عوض الغنام

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز عوض الغنام، عن مستجدات الأوضاع في معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن المعبر يواصل العمل من أجل تسهيل دخول الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن الأحوال الجوية لها انعكاس سلبي بشكل كبير على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أبناء القطاع باتوا الآن نازحين داخل القطاع.

وأشار إلى أنه نحو مليون و900 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة باتوا الآن، نازحين أي أصبحوا في العراء وهذه الأمطار والأحوال الجوية السيئة تنعكس سلبًا عليهم، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

قطاع غزة غزة الطقس السيء معبر رفح اكسترا نيوز

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