الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 15 شخصًا فى حادث مرورى بطريق بهدال بالمنيا

سيارات الإسعاف تنقل
سيارات الإسعاف تنقل المصابين - صورة أرشيفية

أصيب 15 شخصًا إثر حادث مرورى بطريق قرية بهدال، التابعة لمركز المنيا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

كانت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا وتم نقلهم على الفور لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة. 

وكشفت التحريات الأولية أن حادث مروريًا وقع بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا تنوعت إصاباتهم بين سحجات وكدمات، وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق فى الواقعة.

المنيا حادث مرورى الأجهزة الأمنية مستشفي المنيا العام قرية بهدال بمركز المنيا

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