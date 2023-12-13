الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسمين عبدالعزيز لـ«الدستور»: كلنا بندعم الشعب الفلسطيني

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء القصف المستمر والعشوائي على أهالي غزة منذ أكثر من 65 يومًا، من وقت حركة طوفان الأقصي التي قامت بها حماس.

وقالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كلنا بندعم فلسطين والشعب الفلسطيني، وكلنا موقفنا واضح تجاه القضية الفلسطينية وإن شاء الله ربنا ينصرنا".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.

وتصدر مسلسل  "ضرب نار"، الترند، طوال أيام عرضه ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في نهاية رمضان، أن معدل نشر التغريدات حول مسلسل ضرب نار، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 90 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 39 مليونًا و60 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 28 مليونًا و200 ألف مغرد.

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