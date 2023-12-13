الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري معلومات: صناعة الإلكترونيات قادرة على إحداث الفارق

المهندس روماني رزق
المهندس روماني رزق

علّق المهندس روماني رزق، استشاري تكنولوجيا المعلومات، على توقيع مصر مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للتوسع في أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة.

وقال رزق، في مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز" إن صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات صناعة مهمة جدًا وتعد قاطرة للتنمية.

أضاف أن هذه الصناعة على سبيل المثال جعلت تايوان دولة مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تعتمد على شقين وهما التصميم والتصنيع.

وتابع أن الشركة التي وقعت “إيتيدا” مذكرة التفاهم معها هي شركة ألمانية رائدة في أشباه الموصلات تصمميمًا وتصنيعًا، مؤكدًا أن استعانة مصر بالشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم اللوجستي لها من خلال الشباب المصري أمر مهم جدًا؛ لأن هذه الصناعات قادرة على إحداث الفارق.

صناعة أشباه الموصلات ايتيدا اكسترا نيوز التكنولوجيات المتقدمة

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